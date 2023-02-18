Конора Макгрегора обвинили в том, что он корректирует состав участников TUF

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обвиняется в том, что корректировал состав участников шоу The Ultimate Fighter, чтобы привлечь туда своих знакомых.



Менеджер Даниэль Рубинштейн заявил, что Макгрегор исключил трёх бойцов из числа участников шоу, чтобы заменить их на других бойцов, с которыми он знаком.



«Это неправда. На этом шоу я знаю только одного парня, и он сам добился этого, проявив себя. Я ни о чём не просил и никаких требований не выдвигал. И, конечно же, не убирал людей из шоу. Я сам пытаюсь вернуться в спорт, так что отвалите от меня», — написал Макгрегор в социальных сетях, но позже удалил сообщение.



Конор Макгрегор и Майкл Чендлер будут наставниками команд в The Ultimate Fighter. По окончании сезона бойцы проведут поединок между собой.

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