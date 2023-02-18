Экс-чемпион UFC Прохазка обозначил сроки возвращения в октагон

Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Иржи Прохазка рассказал о сроках возвращения в октагон после травмы плеча.



В конце прошлого года Прохазка получил тяжёлую травму плеча и освободил титул. Сейчас чемпионским поясом владеет американец Джамал Хилл.



«Я работаю над возвращением. Сейчас главная цель — полностью восстановиться после травмы плеча, набрать мышечную массу и вернуться к лучшим кондициям. Затем продолжить работу над подвижностью.



Я вернусь в конце лета. Посмотрим, как всё будет складываться, но рано или поздно мы можем подраться с Хиллом. Думаю, реально подготовиться и летом снова стать чемпионом. Я ни о чём не жалею. Даже травмы нужны, на всё есть свои причины. Когда я вернусь, то стану чемпионом. Я и сейчас чемпион, но стану им и на бумаге. Жду своего вызова», — приводит слова Прохазки BJPenn.

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