Алехандро Домингес поделился эмоциями от участия в боксёрском турнире в роли секунданта

Экс-футболист «Зенита» и «Рубина» Алехандро Домингес поделился впечатлением от участия в боксёрском турнире, организованном промоушеном Pravda, который состоялся накануне, 17 февраля, в Москве. Легендарный аргентинец выступил в роли углового (секунданта) своего земляка, чемпиона Аргентины по боксу Эмилиано Пучеты.
«Мне очень понравилось на боксе, это было очень атмосферно и захватывающе. Роль секунданта? Ну что-то подсказывать я не мог, но очень болел за Эмилиано. Он провёл очень хороший поединок, в котором мог выиграть. В такие моменты и сам хочешь выйти на ринг, так что не исключаю, что сделаю это в будущем. Ведь я сам тренируюсь по боксу. Мне очень нравится в России, здесь у меня много друзей, приятные и тёплые отношения. Я обязательно буду приезжать ещё», — сказал Домингес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Эмилиано Пучета проводил поединок против перспективного российского проспекта Магомеда Мадиева. Бой продлился всю дистанцию. По итогам десяти раундов судьи объявили ничью.
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