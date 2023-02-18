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Махачев: обиженные люди с команды Волкановски предъявляют какие-то обвинения

Махачев: обиженные люди с команды Волкановски предъявляют какие-то обвинения
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев отреагировал на обвинения в свой адрес.

Команда соперника Махачева Алекса Волкановски обвинила Ислама в том, что он использовал внутривенные инъекции, чтобы быстрее восстановиться перед боем с австралийцем. Однако Австралийская комиссия единоборств отметила, что никаких доказательств не предоставлялось и расследования в отношение Махачева не будет.

«Никаких официальных источников, никаких обвинений со стороны UFC или антидопинговой комиссии USADA не было. Просто обиженные люди с команды Волкановски предъявляют какие-то обвинения без доказательств. Я думаю, с этим тоже должны разобраться как организация, так и Атлетическая комиссия, и наказать спортсменов, которые предъявляют обвинения без каких-либо доказательств. Я не могу поставить капельницы, потому что это запрещено. Я не прибегаю к таким вещам», — сказал Махачев журналистам на встрече с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей.

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