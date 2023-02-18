Томми Фьюри раскрыл прогноз брата Тайсона на его бой с Джейком Полом

Британский боксёр Томми Фьюри рассказал, какой прогноз на его бой с Джейком Полом сделал его брат, непобеждённый чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри.



«Тайсон, на мой взгляд, величайший боец всех времён. Он сказал мне, что Джейк Пол никак не сможет продержаться в бою со мной. Это большое событие, но Тайсон считает, что это лёгкий бой для меня. Каждый человек, который разбирается в боксе, знает, что произойдёт в этом поединке.



Моё послание Джейку Полу — удачи. Я надеюсь, ты хорошо тренировался и у тебя на быстром наборе есть скорая помощь, потому что она тебе понадобится. Моё имя давно упоминают в связи с Джейком Полом, но он не на моём уровне. Он никак не выдержит восемь раундов на ринге со мной», — приводит слова Фьюри-младшего The Sun.



Бой Джейка Пола и Томми Фьюри пройдёт 26 февраля.

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