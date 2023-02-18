USADA: в отношении Махачева не будет расследования, он не нарушал правил

В Американском антидопинговом агентстве (USADA) сообщили, что не будут расследовать обвинения в адрес российского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.
Ранее команда соперника Махачева Алекса Волкановски обвинила Ислама в том, что он использовал внутривенные инъекции, чтобы быстрее восстановиться перед боем с австралийцем.
«Мы не будем расследовать что-либо в отношении Махачева. К нему и его команде нет претензий, он не является нарушителем каких-либо правил», — приводит ТАСС слова представителя USADA.
Стоит отметить, что австралийская комиссия единоборств также отметила, что никаких доказательств не предоставлялось и расследования в отношении Махачева не будет.
На турнире UFC 284 Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей.
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