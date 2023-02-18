Дариуш считает, что Макгрегор может получить титульный бой с Махачевым

Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, считает, что бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор может получить титульный бой с Исламом Махачевым.



«Если Макгрегор проведёт свой бой, допустим, в июне, и победит, то станет претендентом номер один на титульный бой. Даже если я при этом побью Чарльза Оливейру», — сказал Дариуш в интервью Submission Radio.



Конор Макгрегор свой последний бой провёл в июле 2021 года, где проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец будет тренер на реалити-шоу The Ultimate Fighter вместе с Майклом Чендлером. По окончании сезона в шоу бойцы проведут поединок между собой в лёгком весе, о чём сообщал президент UFC Дана Уайт.



Чемпионом в лёгком дивизионе является российский боец Ислам Махачев.

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