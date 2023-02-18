Боб Арум: промоутеру Усика стоит заткнуться

Известный американский промоутер Боб Арум, представляющий интересы непобеждённого британского боксёра Тайсона Фьюри, высказался о поведении промоутера Александра Усика — Александра Красюка.
«Мне нравится Красюк, он хороший парень, но ему стоит заткнуться и перестать болтать в СМИ. Я же не болтаю. Переговоры по бою должны оставаться в тени, а когда ты начинаешь говорить о деталях с журналистами, то всё разваливается. Если эго выходит на первый план, то здравый смысл теряется. Уверен, скоро согласуем детали и объявим бой», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
Ранее Александр Красюк требовал через СМИ, чтобы Усик получил равный гонорар с Фьюри.
Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе может состояться в конце апреля.
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