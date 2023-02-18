Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боб Арум: промоутеру Усика стоит заткнуться

Боб Арум: промоутеру Усика стоит заткнуться
Аудио-версия:
Комментарии

Известный американский промоутер Боб Арум, представляющий интересы непобеждённого британского боксёра Тайсона Фьюри, высказался о поведении промоутера Александра УсикаАлександра Красюка.

«Мне нравится Красюк, он хороший парень, но ему стоит заткнуться и перестать болтать в СМИ. Я же не болтаю. Переговоры по бою должны оставаться в тени, а когда ты начинаешь говорить о деталях с журналистами, то всё разваливается. Если эго выходит на первый план, то здравый смысл теряется. Уверен, скоро согласуем детали и объявим бой», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Ранее Александр Красюк требовал через СМИ, чтобы Усик получил равный гонорар с Фьюри.

Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе может состояться в конце апреля.

Новость по теме
Боб Арум: Саудовская Аравия не хочет проводить бой Усика и Фьюри в требуемые нами сроки
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023