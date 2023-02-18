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Деонтей Уайлдер ушёл из PBC и объявил себя свободным агентом

Деонтей Уайлдер ушёл из PBC и объявил себя свободным агентом
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Американский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер сообщил, что стал свободным агентом и самостоятельно будет вести свои дела.

Ранее Уайлдер сотрудничал с компанией Premier Boxing Championship, но у сторон не было каких-либо формальных соглашений.

«У меня нет никаких проблем с РВС, мы процветаем, мы сильны, и я считаю, что у них одни из сильнейших боксёров мира. У меня никаких претензий к РВС нет. Я всё ещё хочу проводить бои в их шоу, просто теперь я свободный агент, открытый боксёр и хочу боксировать на разных платформах и сотрудничать с разными компаниями», — сказал Уайлдер в интервью 78SPORTSTV.

Ближайший поединок Деонтей Уайлдер может провести с Энди Руисом. Боксёр планирует лично съездить на Ближний Восток, чтобы обсудить детали боя.

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