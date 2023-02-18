Кевин Холланд потроллил Махачева, заменив на его фото чемпионский пояс на капельницу

Боец UFC Кевин Холланд, выступающий в среднем весе, опубликовал мем, посвящённый скандалу с боем российского чемпиона лиги в лёгком весе Ислама Махачева.



Холланд в социальных сетях опубликовал фотографию Махачева, на которой чемпионский пояс заменён на огромную бутылку для капельницы. На бутылке надпись: «Добавлен допинг».

Фото: Из личного архива Кевина Холланда

«Слава богу, выходные», — подписал фотографию Холланд.



Напомним, после боя Махачева с Александром Волкановски команда Алекса обвинила Ислама в использовании внутривенных капельниц для восстановления, но Австралийская комиссия единоборств заявила, что расследования не будет, так как нет доказательств нарушения.



Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей.