Кевин Холланд потроллил Махачева, заменив на его фото чемпионский пояс на капельницу
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Боец UFC Кевин Холланд, выступающий в среднем весе, опубликовал мем, посвящённый скандалу с боем российского чемпиона лиги в лёгком весе Ислама Махачева.
Холланд в социальных сетях опубликовал фотографию Махачева, на которой чемпионский пояс заменён на огромную бутылку для капельницы. На бутылке надпись: «Добавлен допинг».
Фото: Из личного архива Кевина Холланда
«Слава богу, выходные», — подписал фотографию Холланд.
Напомним, после боя Махачева с Александром Волкановски команда Алекса обвинила Ислама в использовании внутривенных капельниц для восстановления, но Австралийская комиссия единоборств заявила, что расследования не будет, так как нет доказательств нарушения.
Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей.
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