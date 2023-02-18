Отец Тайсона Фьюри объяснил задержку в переговорах с Усиком

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), назвал, по его мнению, причину паузы в переговорах с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO), поединок с которым запланирован на конец апреля.
«Если говорить о Тайсоне, то задержка заключается в том, что ему не хотят платить столько, сколько он стоит. Его хотят получить бесплатно. Люди хотят заработать деньги, получить львиную долю, а крохи отдать Тайсону. Но им не надурить нас. Это путь Фьюри, мы никому не кланяемся. Мы – короли ринга прямо сейчас», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.
Ранее промоутер Тайсона Фьюри, Фрэнк Уоррен, сделал заявление о ходе переговоров с командой Усика.
«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри:
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