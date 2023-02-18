Менеджер: Усик и Фьюри договорятся за пять минут, если окажутся в одной комнате

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинца Александра Усика (20-0, 13 KO), назвал, по его мнению, причину паузы в переговорах с британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO), поединок с которым запланирован на конец апреля.
«Если вы поместите Усика и Фьюри в одну комнату, то за пять минут организуете бой. Но вокруг них много людей, которые пытаются устроить собственные всевозможные сделки. Какое распределение гонорара я посчитал бы честным? 60 на 40 в пользу Усика. Я не жадный.
Люди вокруг бойцов пытаются устроить свои дела, и это причина, почему всё происходит именно так. Что же касается бойцов, то они готовы», – сказал Климас в интервью YouTube-каналу EsNews.
«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри:
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