Деонтей Уайлдер высказался об организации своего следующего боя
Поделиться
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, американский ветеран Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) высказался об организации своего следующего поединка.
«Остаются вещи, над которыми нужно поработать. Я хочу встретиться с Энди [Руисом], без сомнений, но нам нужно всё утвердить – от финансов до места и даты. У нас есть несколько вариантов, которые мы могли бы принять, и сейчас идёт приценка.
Мы пытаемся найти лучшего соперника и ждём. Но мы не можем ждать слишком долго. Я определённо хочу подраться с Энди, и я постараюсь, чтобы этот поединок состоялся», – сказал Уайлдер в интервью 78SPORTSTV.
Ранее бывший чемпион мира, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя высказался о потенциальном поединке Уайлдера и Руиса.
Новость по темеДе ла Хойя: если Руис поймает Уайлдера ударом — погаснет свет
Комментарии
- 18 февраля 2023
-
19:48
-
19:29
-
18:52
-
18:14
-
17:46
-
17:34
-
17:25
-
16:55
-
15:45
-
15:18
-
14:38
-
14:22
-
13:25
-
12:56
-
12:43
-
12:14
-
11:45
-
11:32
-
10:50
-
10:30
-
09:46
-
09:40
-
09:32
-
09:21
-
09:10
-
08:50
-
07:51
-
06:49
-
06:36
-
04:14
-
01:32
-
00:55
-
00:48
- 17 февраля 2023
-
23:54
-
23:35
Партнерский контент