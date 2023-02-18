Деонтей Уайлдер высказался об организации своего следующего боя

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, американский ветеран Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) высказался об организации своего следующего поединка.

«Остаются вещи, над которыми нужно поработать. Я хочу встретиться с Энди [Руисом], без сомнений, но нам нужно всё утвердить – от финансов до места и даты. У нас есть несколько вариантов, которые мы могли бы принять, и сейчас идёт приценка.

Мы пытаемся найти лучшего соперника и ждём. Но мы не можем ждать слишком долго. Я определённо хочу подраться с Энди, и я постараюсь, чтобы этот поединок состоялся», – сказал Уайлдер в интервью 78SPORTSTV.

Ранее бывший чемпион мира, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя высказался о потенциальном поединке Уайлдера и Руиса.