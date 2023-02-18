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Экс-боец UFC: если Джонс побьёт Гана, то станет лидером рейтинга P4P

Экс-боец UFC: если Джонс побьёт Гана, то станет лидером рейтинга P4P
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Бывший боец UFC, а ныне комментатор Bellator Джош Томпсон считает, что американская звезда Джон Джонс должен стать лучшим бойцом мира вне зависимости от весовой категории в случае победы над французом Сирилем Ганом.

Напомним, поединок Джонса и Гана состоится 5 марта в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC 285.

«Должен ли Джонс стать лучшим? Абсолютно. Факт его ухода не должен менять место в рейтинге. Если он вернётся и побьёт такого парня, как Сириль Ган, находящегося на вершине тяжёлого дивизиона прямо сейчас, да и престиж титула чемпиона в тяжёлом весе… Если Джон Джонс сможет стать чемпионом мира в тяжёлом весе, он должен возглавить рейтинг pound-for-pound», – сказал Томпсон в эфире ESPN.

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