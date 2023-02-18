Экс-чемпион: Сауль Альварес подошёл к закату карьеры

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли считает, что бывший лидер рейтинга pound-for-pound, мексиканец Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) приблизился к завершению профессиональной карьеры.
«Похоже, что Канело потерял интерес к боксу. Хотя выступление на родной земле иногда помогает бойцам. Но я и вправду считаю, что Канело приближается к концу своей карьеры. Он уже пошёл на спад, и это заметно по тому, как он выступает.
Он больше не похож на стихию. Ему приходится бороться с собой. Он больше не играется с соперниками. Внешние вещи, такие как гольф, семья и бизнес, стали для него важнее. Такое случается с бойцами», – сказал Брэдли в эфире ESPN.
Дебютировал в боксе в 15 лет и стал чемпионом в 20 лет. 10 фактов о Канело Альваресе:
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