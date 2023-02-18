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Тренер Волкановски: мы сломали непобедимость Махачева

Тренер Волкановски: мы сломали непобедимость Махачева
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Крэйг Джонс, член тренерского штаба австралийского бойца смешанного стиля Алекса Волкановски, высказался о выступлении своего подопечного в бою с чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.

Напомним, поединок бойцов состоялся 12 февраля на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением.

«Мы сломали его непобедимость. Многие бойцы говорят: «Оу, Ислам и Хабиб, они не особенные, нам не нужно относиться к ним как-то иначе». Но затем выходят и дерутся так, словно напуганы. И это ещё мягкое слово. Они слишком осторожничают там, где хороши эти парни. В этом смысле Волкановски психологически несокрушим», – сказал Джонс в интервью Submission Radio.

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