Промоутер Энтони Джошуа заявил о желании подписать контракт с Уайлдером

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа, заявил, что готов подписать контракт с американским ветераном Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO).

Напомним, ранее стало известно, что Уайлдер покинул своих промоутеров из PBC и стал свободным агентом.

«Мы уже общались с его людьми, но я пока не знаю о его позиции касательно ухода. Это великолепный боец, огромное имя, и у нас есть немало хороших боёв для него. Посмотрим, станет ли он действительно доступен для рынка. Мы были бы рады устроить с ним шоу», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Ранее Хирн объяснил, почему Александр Усик и Тайсон Фьюри не могут договориться о бое за звание абсолютного чемпиона.