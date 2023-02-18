Боб Арум сообщил, когда состоится анонс боя Ломаченко

Боб Арум, промоутер экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 KO), сообщил, что анонс его поединка с абсолютным чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг) американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO) ожидается на следующей неделе.
«Дата – 20 мая. Вопрос заключается в том, где мы проведём поединок. Думаю, что мы решим этот вопрос до конца текущей недели, а уже на следующей объявим о поединке. Бой состоится. Вопрос лишь где», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
В своём последнем бою в октябре Ломаченко победил единогласным решением американского проспекта Джэмейна Ортиса (16-1, 8 KO), нанеся ему первое поражение в карьере. Хэйни, также в октябре, повторно одолел австралийца Джорджа Камбососа (20-2, 10 KO).
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко:
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