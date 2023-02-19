Промоутер назвал бойца, с которым сразится Ломаченко в случае победы над Хэйни

Боб Арум, промоутер экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 KO), назвал бойца, с которым он подерётся в случае победы над американцем Дэвином Хэйни, поединок с которым запланирован на 20 мая в США.
«Да, план заключается в том, чтобы свести победителя боя Хэйни – Ломаченко с Шакуром Стивенсоном. Если победит Хэйни, то, вероятнее всего, он перейдёт в следующий дивизион и оставит пояса, за которые будет драться Шакур.
Но если победит Ломаченко… Я заплачу любые деньги, чтобы увидеть этот поединок. Невероятный бой. Два удивительных артиста от мира бокса сойдутся в ринге», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
В своём последнем бою в октябре Ломаченко победил единогласным решением американского проспекта Джэмейна Ортиса (16-1, 8 KO).
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко:
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