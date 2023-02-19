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Промоутер объявил о завершении переговоров между Райаном Гарсией и Джервонтой Дэвисом

Промоутер объявил о завершении переговоров между Райаном Гарсией и Джервонтой Дэвисом
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Оскар де ла Хойя, промоутер звёздного американского легковеса Райана Гарсии (23-0, 19 KO), объявил об успешном окончании переговоров с действующим чемпионом мира в трёх весовых категориях Джервонтой Дэвисом (28-0, 26 KO).

«Мячи на площадке! Вот, на каком этапе мы прямо сейчас находимся. Я не жду, что промоутеры Джервонты Дэвиса вновь отошлют нам контракт. Думаю, что с этим всё. Всё урегулировано, всё обговорено, и я чувствую, что анонс может состояться в любую минуту.

Мы всё сделали. Что касается нас, мы всем довольны. Не забывайте, в переговорах участвуют две телесети, а это непросто. Но, так или иначе, всё утверждено. Не знаю, каким получится анонс, поскольку PBC является ведущим промоутером», – сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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