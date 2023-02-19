Хусейн Асхабов проиграл дебютный бой в UFC. Это 1-е поражение в его карьере в 25 поединках

Боец чеченского происхождения Хусейн Асхабов с поражения дебютировал в UFC. На турнире UFC Вегас 69, проходящем в эти минуты в Лас-Вегасе, Асхабов в рамках предварительного карда встречался с представителем США Джамаллом Эммерсом.
Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу американскому спортсмену (30:27, 30:27, 30:27).
Для Хусейна Асхабова это поражение стало первым в профессиональных смешанных единоборствах в 25 поединках. Что касается Джамалла Эммерса, то эта победа стала для него 19-й в карьере. На его счету 26 поединков, в которых он шесть раз потерпел поражение.
Напомним, в главном событии турнира бразильская спортсменка, бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе Джессика Андраде встретится c американской спортсменкой Эрин Блэнчфилд.
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