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Дана Уайт опубликовал кадры глубокого рассечечения Эвана Элдера

Дана Уайт опубликовал кадры глубокого рассечечения Эвана Элдера
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В Лас-Вегасе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 219. В рамках предварительного карда американский боец азербайджанского происхождения Назим Садыхов в победил американца Эвана Элдера техническим нокаутом.

По ходу боя Элдер получил глубокое рассечение над правой бровью. Глава UFC Дана Уайт в своей социальной сети опубликовал фото травмы игрока.

Напомним, также в рамках турнира боец чеченского происхождения Хусейн Асхабов в предварительном карде встречался с представителем США Джамаллом Эммерсом. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу американскому спортсмену (30:27, 30:27, 30:27).

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