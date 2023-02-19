«Нравится вам или нет». Махачев отреагировал на 1-е место в рейтинге P4P от MMA Fighting

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев отреагировал на рейтинг бойцов американского промоушена вне зависимости от весовых категорий по версии американского спортивного портала MMA Fighting.
В этом рейтинге Махачев после победы над австралийским чемпионом полулёгкого веса Алексом Волкановски переместился на первое место.
«Нравится вам или нет», — подписал фото российский боец.
Фото: социальные сети Ислама Махачева
Напомним, в ночь на 12 февраля по московскому времени на турнире UFC 284 в Перте (Австралия) Ислам Махачев выиграл у Волкановски единогласным решением судей и впервые защитил титул чемпиона промоушена в лёгком весе.
После боя в UFC опубликовали официальный рейтинг, в котором Алекс Волкановски остался первым номером вне зависимости от весовых категорий, несмотря на поражение. Махачев располагается на втором месте.
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