Ломаченко объяснил, почему его бой с Хэйни до сих пор не анонсировали

Украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, почему затягивается анонс его поединка с Дэвином Хэйни.



«Я готовлюсь на май, готовлюсь к бою с Хэйни. Сейчас мы продолжаем работать над мелкими деталями. Думаю, мы договоримся. На мой взгляд, никаких проблем нет. Мы подпишем контакты и подерёмся. Сейчас команды работают над незначительными деталями, вопрос не во мне и не в Дэвине. Дело в промоутере и договоре с телевидением», — сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу FightHype.



Дэвин Хэйни — абсолютный чемпион мира в лёгком весе. У него 29 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.



Василий Ломаченко выиграл 17 боёв и потерпел два поражения.

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