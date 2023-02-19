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Ломаченко объяснил, почему его бой с Хэйни до сих пор не анонсировали

Ломаченко объяснил, почему его бой с Хэйни до сих пор не анонсировали
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Украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, почему затягивается анонс его поединка с Дэвином Хэйни.

«Я готовлюсь на май, готовлюсь к бою с Хэйни. Сейчас мы продолжаем работать над мелкими деталями. Думаю, мы договоримся. На мой взгляд, никаких проблем нет. Мы подпишем контакты и подерёмся. Сейчас команды работают над незначительными деталями, вопрос не во мне и не в Дэвине. Дело в промоутере и договоре с телевидением», — сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу FightHype.

Дэвин Хэйни — абсолютный чемпион мира в лёгком весе. У него 29 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.

Василий Ломаченко выиграл 17 боёв и потерпел два поражения.

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