Туйнов поделился эмоциями от победы над Алтуном нокаутом в первом раунде

Российский боксёр Влад Туйнов поделился впечатлениями от досрочной победы над турком Ферди Алтуном.



«Организация прекрасная. Всё проведение было сделано шикарно. Очень красивая площадка, очень красивые выходы бойцов. Это было приятно. Приглашали известных людей, которые работают над популяризацией спорта. Огромное спасибо рэперу CYGO за то, что сделал такой выход для меня. Мне было приятно, было честью с ним познакомиться. Мы с ним пообщались и перед поединком, и после него. Очень хороший и добрый человек.



Во время поединка всё проходило очень-очень хорошо. Я смог увидеть соперника. Понимал, что та установка, которую мы делали с командой, приносит плоды. Я знал, что мне нужно делать, увидел то, что и ожидал от соперника. Всё то, что я отрабатывал во время тренировочного процесса, а также показывал в социальных сетях, сработало. Хорошо смог нокаутировать соперника, подобрав правильные комбинации, те подходы, которые нарабатывались.



Был один момент, который не понравился моему тренеру. Он хочет его откорректировать, я услышал. Сам увидел момент, когда чуть-чуть сбил соперника с ног, но не смог точно донести удары. Именно своей мощью и силой снёс его. Этот момент мы исправим. Найду новые ключи, чтобы ещё правильнее уметь подбирать что-то под соперника», — сказал Туйнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.



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