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Влад Туйнов рассказал, с кем намерен провести следующий боксёрский поединок

Влад Туйнов рассказал, с кем намерен провести следующий боксёрский поединок
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Российский боксёр Влад Туйнов назвал имя соперника, с которым хотел бы провести свой следующий бой после победы над Ферди Алтуном.

«Горьян Славески для меня в принципе интересен. Это боец, который является основным претендентом на титул BKFC в весовой категории до 80 кг. Я понимаю, что если строить планы на выступление в этой организации, мне нужно понимать, что за ребята там боксируют. И это отличная возможность заявить о себе в BKFC.

Выиграв их основного претендента, я смогу сказать, что очень-очень хорош и в кулачке готов показать очень многое. Потому что правила BKFC схожи с боксом. Из-за площадки, из-за того, что там большой ринг. Все бои проходят по пять раундов по две минуты. И там нужно уметь рассчитывать момент нанесения удара. Поэтому я смогу очень хорошо показать себя со Славески», — сказал Туйнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Читайте полное интервью с Владом Туйновым на «Чемпионате»:

«Страшный момент, когда нужно добивать». Туйнов — о милосердии Газиева и травме Наврузова «Страшный момент, когда нужно добивать». Туйнов — о милосердии Газиева и травме Наврузова
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