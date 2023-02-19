Влад Туйнов отреагировал на жуткую травму Гаджи Автомата Наврузова

Российский боксёр Влад Туйнов прокомментировал перелом руки Гаджи Наврузовым во время поединка с Фернандо Родригесом.
«Думаю, что бразильский спортсмен выбирал максимально удобные для себя условия. Он понимал, что его мощь именно в ногах, ими он сильно пробивает. Я до последнего не понимал, как Гаджи умеет работать ногами. В боксе мы его знаем, слышал, что он выступал по тайскому боксу. Но думаю, что он не так много работал ножками — из того, что я видел на его отработках. Я понимал, что с ногами могут быть проблемы.
Очень жалко, что получилась такая травма. Я посмотрел на повторах — как же сильно выгнулся локоть… Жуткая травма, желаю ему скорейшего выздоровления. Хотелось бы, чтобы у Гаджи всё было хорошо, чтобы он не обращал внимания на хейтеров и не думал об этом», — сказал Туйнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Читайте полное интервью с Владом Туйновым на «Чемпионате»:
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