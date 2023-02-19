«Жалко бить человека, зная, что ему будет плохо». Туйнов – о поступке Газиева

Российский боксёр Влад Туйнов рассказал, как относится к действиям Шамиля Газиева, который добивал своего соперника Дарко Стосича в поединке на турнире Brave, так как судья не остановил бой сразу и призывал к продолжению.



«Это очень страшный момент, когда тебе дают бить, бить и бить своего соперника. У меня такое было в организации Glory, это был второй поединок против поляка. Я очень хорошо попал во втором раунде, просто избивал соперника боковыми ударами. Из-за того, что много бил соперника, сильно устать пришлось. В третьем раунде я уже понимал, что я вообще не хочу бить сильно, вижу, что человек не в состоянии. У соперника была деревянная голова, невероятная держалка, он просто терпел.



Ты бьёшь, бьёшь… И понимаешь, что тебе жалко человека, потому что ему будет плохо. Я слышал после боя с Оливейрой, у нас номера были рядом, что болит голова потом. И человек просто кричит. Это такой момент, когда сильно пропускают соперники. У меня такое в жизни раза четыре было, когда сильно бил оппонентов. Но из-за того, что все воины, их не хотят снимать. И тяжело видеть, как травмируются ребята.



Судьи должны в какие-то моменты раньше останавливать поединки, если видят, что человек не в состоянии продолжать поединок. Но я думаю, что рефери виднее, они рядом там», — сказал Туйнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.



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