Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ветеран UFC предложил решение, как избавиться от ничейных результатов в ММА

Ветеран UFC предложил решение, как избавиться от ничейных результатов в ММА
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон предложил внести изменения в правила ММА, чтобы избежать ничьих.

«Я считаю, что есть бой в UFC заканчивается ничьёй, то нужно назначать дополнительный раунд. Помните, так делали раньше в кикбоксинге? По реакции на решение о ничьей всегда понятно, кто мог бы выиграть. Просто этот результат всегда вызывает дискуссии. Даже если один парень согласится с результатом боя, то другой точно нет. А дополнительный раунд избавил бы всех от ненужных разговоров», — приводит слова Томпсона MMA News.

В декабре прошлого года бой за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем завершился ничьёй, в результате чего чемпионский пояс остался вакантным.

Охота должна продолжаться. Предлагаем UFC крутые варианты для Махачева! Охота должна продолжаться. Предлагаем UFC крутые варианты для Махачева!
1
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Бокс/ММА UFC •••

Источник: MMA News

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023