Ветеран UFC предложил решение, как избавиться от ничейных результатов в ММА

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон предложил внести изменения в правила ММА, чтобы избежать ничьих.
«Я считаю, что есть бой в UFC заканчивается ничьёй, то нужно назначать дополнительный раунд. Помните, так делали раньше в кикбоксинге? По реакции на решение о ничьей всегда понятно, кто мог бы выиграть. Просто этот результат всегда вызывает дискуссии. Даже если один парень согласится с результатом боя, то другой точно нет. А дополнительный раунд избавил бы всех от ненужных разговоров», — приводит слова Томпсона MMA News.
В декабре прошлого года бой за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем завершился ничьёй, в результате чего чемпионский пояс остался вакантным.
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