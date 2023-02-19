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Менеджер Петра Яна объяснил, почему российский боец получил бой с Двалишвили

Менеджер Петра Яна объяснил, почему российский боец получил бой с Двалишвили
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Саят Абдрахманов, менеджер российского бойка смешанных единоборств и бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, объяснил, почему его клиент получил бой с Мерабом Двалишвили, а не с эквадорцем Марлоном Вера.

«Фишка в том, что всё упирается не только в наши желания, а в то, что UFC нужен был главный бой февральского турнира. Вера тогда был доступен, Сендхаген тоже, но Пётр не был готов драться в феврале. Когда организовали бой Вера — Сендхаген, было ещё непонятно, собирается ли Пётр драться в марте-апреле или возьмёт более длительную паузу. Ну а потом был доступен только Мераб», — рассказал менеджер в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.

Поединок между Петром Яном и Мерабом Двалишвили возглавит турнир UFC Fight Night 221, который пройдёт 11 марта в Лас-Вегасе.

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