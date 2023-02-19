Менеджер Петра Яна объяснил, почему российский боец получил бой с Двалишвили

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойка смешанных единоборств и бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, объяснил, почему его клиент получил бой с Мерабом Двалишвили, а не с эквадорцем Марлоном Вера.
«Фишка в том, что всё упирается не только в наши желания, а в то, что UFC нужен был главный бой февральского турнира. Вера тогда был доступен, Сендхаген тоже, но Пётр не был готов драться в феврале. Когда организовали бой Вера — Сендхаген, было ещё непонятно, собирается ли Пётр драться в марте-апреле или возьмёт более длительную паузу. Ну а потом был доступен только Мераб», — рассказал менеджер в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.
Поединок между Петром Яном и Мерабом Двалишвили возглавит турнир UFC Fight Night 221, который пройдёт 11 марта в Лас-Вегасе.
- 19 февраля 2023
-
14:18
-
13:45
-
13:34
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:54
-
12:13
-
11:57
-
11:36
-
10:55
-
10:22
-
09:52
-
09:21
-
08:12
-
06:46
-
06:35
-
06:16
-
05:42
-
02:06
-
00:45
-
00:15
- 18 февраля 2023
-
23:38
-
23:30
-
23:15
-
22:57
-
22:35
-
22:01
-
21:30
-
21:05
-
20:36
-
19:48
-
19:29
-
18:52
-
18:14