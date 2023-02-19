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Двалишвили: Ян — хороший, но глупый боец

Двалишвили: Ян — хороший, но глупый боец
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Грузинский боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга в легчайшем весе UFC Мераб Двалишвили высказался о своём будущем сопернике — Петре Яне.

«Для меня это больше, чем просто бой. Я должен драться за своих. Хотим мы этого или нет, но это бой России против Грузии. Буду биться жёстко, должен победить и сделать своих людей счастливыми. Мы с командой должны доказать, что мы лучше. Для меня это отличная возможность. Ян — хороший, но глупый боец. Ему стоит убедиться в том, что он действительно знает правила, ведь он нанёс моего другу Стерлингу запрещённый удар коленом. И в Абу-Даби он вёл себя неуважительно по отношению ко мне», — сказал Двалишвили на подкасте UFC Unfiltered.

Поединок между Петром Яном и Мерабом Двалишвили возглавит турнир UFC Fight Night 221, который пройдёт 11 марта в Лас-Вегасе.

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