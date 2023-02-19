«Он мог убить меня, и я написал завещание». Беллью признался, что опасался боя с Хэем

Бывший чемпион мира Тони Беллью признался, что опасался за свою жизнь перед первым боем с Дэвидом Хэем и даже написал завещание.



«Я прекрасно знал, что в тот вечер он меня мог убить, потому что Хэй был очень мощным и опасным бойцом и мог запросто покончить со мной. Я отправился к адвокат и написал завещание, так как тогда ещё не был женат на супруге и она не получила бы деньги. Я выходил на ринг, думая, что летальный исход тоже может произойти. Люди думают, что мы шутим, когда говорим о риске для жизни. Но некоторые после боя не возвращаются домой. Когда достигаешься того уровня, на котором был я, то твои соперники — это буквально киллеры в боксёрских перчатках», — приводит слова Беллью Daily Star.



В марте 2017 года Беллью выиграл у Хэя техническим нокаутом в 11 раунде. Спустя год бойцы провели реванш, в котором Тони выиграл уже в пятом раунде.

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