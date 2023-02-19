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Вице-президент UFC: Австралийская комиссия уже сделала чёткое заявление по делу Махачева

Вице-президент UFC: Австралийская комиссия уже сделала чёткое заявление по делу Махачева
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Вице-президент UFC Джефф Новицки ответил на вопрос о скандальной ситуации вокруг российского чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева.

Команда Алекса Волкановски обвинила российского бойца в использовании внутривенных инъекций для восстановления перед боем. Однако Австралийская комиссия единоборств и USADA уже сообщили, что Махачев не нарушал правил и расследования в его отношении не будет.

«Я думаю, Австралийская комиссия уже сделала чёткое заявление, что у них нет никаких доказательств, что Махачев нарушал какие-либо правила. Думаю, я оставлю ситуацию в таком виде. У Комиссии есть чёткое правило, полностью запрещающее использование капельниц для регидратации организма. Так что не имеет значения, какой мог быть объём капельницы или наличие назначения — это запрещено», — приводит слова Новицки MMAFighting.

Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей.

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