Вице-президент UFC: Австралийская комиссия уже сделала чёткое заявление по делу Махачева

Вице-президент UFC Джефф Новицки ответил на вопрос о скандальной ситуации вокруг российского чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева.
Команда Алекса Волкановски обвинила российского бойца в использовании внутривенных инъекций для восстановления перед боем. Однако Австралийская комиссия единоборств и USADA уже сообщили, что Махачев не нарушал правил и расследования в его отношении не будет.
«Я думаю, Австралийская комиссия уже сделала чёткое заявление, что у них нет никаких доказательств, что Махачев нарушал какие-либо правила. Думаю, я оставлю ситуацию в таком виде. У Комиссии есть чёткое правило, полностью запрещающее использование капельниц для регидратации организма. Так что не имеет значения, какой мог быть объём капельницы или наличие назначения — это запрещено», — приводит слова Новицки MMAFighting.
Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей.
- 19 февраля 2023
-
15:47
-
15:24
-
14:44
-
14:18
-
13:45
-
13:34
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:54
-
12:13
-
11:57
-
11:36
-
10:55
-
10:22
-
09:52
-
09:21
-
08:12
-
06:46
-
06:35
-
06:16
-
05:42
-
02:06
-
00:45
-
00:15
- 18 февраля 2023
-
23:38
-
23:30
-
23:15
-
22:57
-
22:35
-
22:01
-
21:30
-
21:05
-
20:36
-
19:48