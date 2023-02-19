Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хасим Рахман сделал прогноз на возможный бой Усика и Фьюри

Хасим Рахман сделал прогноз на возможный бой Усика и Фьюри
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный американский боксёр Хасим Рахман сделал прогноз на возможный бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

«Фьюри следовало бы завершить карьеру, чтобы оставить своё наследие в неприкосновенности, потому что Усик может его побить. Раньше главным преимуществом Тайсона было то, что он боксировал против медленных соперников. Размер тоже был бы преимуществом, но Усик может гонять Фьюри по рингу все 12 раундов и, полагаю, Тайсон с его весом выдохнется. Усик заставит его двигаться и нокаутирует его», — сказал Рахман в интервью Fight Hype.

Александр Усик выиграл 20 поединков в профессиональной карьере и не проиграл ни одного. У Тайсона Фьюри 33 победы и ничья в 34 поединках.

Бой между ними может состояться весной этого года.

Новость по теме
Менеджер: Усик и Фьюри договорятся за пять минут, если окажутся в одной комнате
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023