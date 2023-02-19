Хасим Рахман сделал прогноз на возможный бой Усика и Фьюри

Легендарный американский боксёр Хасим Рахман сделал прогноз на возможный бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.



«Фьюри следовало бы завершить карьеру, чтобы оставить своё наследие в неприкосновенности, потому что Усик может его побить. Раньше главным преимуществом Тайсона было то, что он боксировал против медленных соперников. Размер тоже был бы преимуществом, но Усик может гонять Фьюри по рингу все 12 раундов и, полагаю, Тайсон с его весом выдохнется. Усик заставит его двигаться и нокаутирует его», — сказал Рахман в интервью Fight Hype.



Александр Усик выиграл 20 поединков в профессиональной карьере и не проиграл ни одного. У Тайсона Фьюри 33 победы и ничья в 34 поединках.



Бой между ними может состояться весной этого года.

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