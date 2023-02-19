Ломаченко объяснил, от чего будет зависеть выступление Усика в бою с Фьюри

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, звёздный украинец Василий Ломаченко высказался об ожидаемом поединке между соотечественником Александром Усиком (20-0, 13 KO) и британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO), запланированном на конец апреля.

«Очень тяжёлый бой для Александра. Очень. Всё будет зависеть от его подготовки. Если подготовка окажется на высоте – тогда он победит. Проблема заключается в разнице габаритов. Фьюри очень проворный, мы знаем, что он хорош. Усику же, как и всегда, нужно не лишаться концентрации и сил», – сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.

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