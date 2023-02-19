Менеджер Петра Яна рассказал, как UFC подписывает российских бойцов

Саят Абдрахманов, менеджер российских бойцов UFC Петра Яна и Армана Царукяна, рассказал, как американский промоушен подписывает отечественных спортсменов.

«Во-первых, когда мы подписываем контракт с бойцом, мы сообщаем UFC, что начали работать с ним. Ставим в известность. И затем, когда в UFC кто-то «слетает» с боя и, естественно, наш боец готов, мы говорим UFC, что он готов. И если карты сходятся, то его подписывают.

Ищут ли UFC сами? Нет, мы либо находим инсайдерскую информацию, либо через СМИ. А потом уже оповещаем. Как правило, узнаём раньше СМИ», – сказал Абдрахманов в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.

Ранее в интервью Абдрахманов объяснил, почему Пётр Ян получил бой с Двалишвили.

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