Менеджер Петра Яна назвал преимущество американских бойцов MMA перед российскими

Саят Абдрахманов, менеджер российских бойцов UFC Петра Яна и Армана Царукяна, высказался о разнице между американскими и отечественными спортсменами.

«Что касается наших бойцов… Бойцы с наших регионов обладают отличными навыками, многие обладают отличной дисциплиной. Но психологический подход отличается.

Американцы, многие европейцы, они проще относятся к поражениям и важным поединкам. И я считаю это их плюсом. А у нас для многих бойцов, если что-то не так пошло, допустим, раздельное решение… Почему это должно влиять на то, как ты себя ощущаешь? Слишком большое значение поражению придавать не имеет смысла», – сказал Абдрахманов в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.

Ранее функционер рассказал, как UFC подписывает российских бойцов.

Новость по теме Менеджер Петра Яна рассказал, как UFC подписывает российских бойцов

Тренировочный лагерь Петра Яна в зале «Тайгер Муай-Тай»