Менеджер Петра Яна назвал преимущество американских бойцов MMA перед российскими

Саят Абдрахманов, менеджер российских бойцов UFC Петра Яна и Армана Царукяна, высказался о разнице между американскими и отечественными спортсменами.
«Что касается наших бойцов… Бойцы с наших регионов обладают отличными навыками, многие обладают отличной дисциплиной. Но психологический подход отличается.
Американцы, многие европейцы, они проще относятся к поражениям и важным поединкам. И я считаю это их плюсом. А у нас для многих бойцов, если что-то не так пошло, допустим, раздельное решение… Почему это должно влиять на то, как ты себя ощущаешь? Слишком большое значение поражению придавать не имеет смысла», – сказал Абдрахманов в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.
Ранее функционер рассказал, как UFC подписывает российских бойцов.
Тренировочный лагерь Петра Яна в зале «Тайгер Муай-Тай»
- 19 февраля 2023
-
21:58
-
21:38
-
20:59
-
20:48
-
20:12
-
19:47
-
18:59
-
18:53
-
17:53
-
17:25
-
16:56
-
15:47
-
15:24
-
14:44
-
14:18
-
13:45
-
13:34
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:54
-
12:13
-
11:57
-
11:36
-
10:55
-
10:22
-
09:52
-
09:21
-
08:12
-
06:46
-
06:35
-
06:16
-
05:42
-
02:06
-
00:45