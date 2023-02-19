«Потрясающе!» Усик назвал любимый бой, который посмотрел больше 10 раз

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, звёздный украинец Александр Усик рассказал о боксёрском поединке, который ему нравится пересматривать.

«Я пересматривал первый бой между Эвандером Холифилдом и Дуайтом Мухаммедом Кави больше 10 раз. Это был первый чемпионский бой Холифилда, 15 раундов. Абсолютно потрясающе! Наверное, этот поединок я бы назвал любимым», – сказал Усик в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

15-раундовый бой за звание чемпиона мира по версии WBA в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) между американцами Эвандером Холифилдом и Дуайтом Мухаммедом Кави состоялся 12 июля 1986 года в Атланте (США). Холифилд победил раздельным судейским решением (144-140, 147-138, 141-143).

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