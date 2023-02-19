Менеджер Исмагулова: если бы Дамир поговорил со мной, то не ушёл бы из UFC

Саят Абдрахманов, менеджер казахстанского легковеса Дамира Исмагулова, признался, что узнал об уходе своего бойца из смешанных единоборств из социальных сетей.

Напомним, Исмагулов объявил о завершении карьеры после поражения от россиянина Армана Царукяна, однако вскоре заявил, что готов провести ещё один бой.

«Да, я тоже узнал об этом в социальных сетях, как и все остальные. Если бы он со мной это обговаривал, может, этого и не было. Произошло ли это на эмоциях? Практически все завершения карьер в MMA происходят на эмоциях. Я всегда относится к этому, так сказать, негативно.

Его контракт? Факт в том, что у него закончился по сроку контракт, но остался ещё один бой. И у UFC была опция продления с учётом того, что из-за травмы он снялся. Мы были в том положении, чтобы попросить его отпустить. И он стал бы свободным агентом. Но так как он захотел провести ещё один поединок, UFC продлили контракт на небольшой срок», – сказал Абдрахманов в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.