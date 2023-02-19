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Менеджер Исмагулова: если бы Дамир поговорил со мной, то не ушёл бы из UFC

Менеджер Исмагулова: если бы Дамир поговорил со мной, то не ушёл бы из UFC
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Саят Абдрахманов, менеджер казахстанского легковеса Дамира Исмагулова, признался, что узнал об уходе своего бойца из смешанных единоборств из социальных сетей.

Напомним, Исмагулов объявил о завершении карьеры после поражения от россиянина Армана Царукяна, однако вскоре заявил, что готов провести ещё один бой.

«Да, я тоже узнал об этом в социальных сетях, как и все остальные. Если бы он со мной это обговаривал, может, этого и не было. Произошло ли это на эмоциях? Практически все завершения карьер в MMA происходят на эмоциях. Я всегда относится к этому, так сказать, негативно.

Его контракт? Факт в том, что у него закончился по сроку контракт, но остался ещё один бой. И у UFC была опция продления с учётом того, что из-за травмы он снялся. Мы были в том положении, чтобы попросить его отпустить. И он стал бы свободным агентом. Но так как он захотел провести ещё один поединок, UFC продлили контракт на небольшой срок», – сказал Абдрахманов в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.

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