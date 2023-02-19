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О’Мэлли: Макгрегор не захочет упорно тренироваться, когда откажется от допинга

О’Мэлли: Макгрегор не захочет упорно тренироваться, когда откажется от допинга
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Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC, американец Шон О’Мэлли объяснил, почему долгое отсутствие ирландского экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора в списке тестируемых на допинг может негативно сказаться на его предстоящем выступлении.

Напомним, свой следующий поединок Макгрегор проведёт осенью против американца Майкла Чендлера.

«К нему отнеслись жёстко, потому что его даже не было в списке USADA. Не имеет значения, что он принимал всё это время, потому что он должен шесть месяцев тестироваться. Только представьте: вы сидите на допинге, чувствуете себя отлично, тренируетесь, и это получается у вас делать бесконечно. Но затем вам приходится отказываться от этого, чтобы убедиться, что вы пройдёте тестирование. И вам уже не так сильно хочется тренироваться», – сказал О’Мэлли в рамках выпуска своего YouTube-подкаста.

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