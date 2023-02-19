Дариуш: хотел подраться с Оливейрой в феврале-марте, чтобы в июле получить бой с Махачевым

Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш высказался по поводу своего возможного поединка с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой.

«Я буду драться с Оливейрой, с одним из лучших. Это звучит неплохо, и я не жалуюсь, но кто больше меня достоин титульного поединка? Никто даже близко не сделал того, что сделал я.

Я хотел подраться с Оливейрой в феврале-марте, чтобы в июле получить бой с Махачевым. Это был бы идеальный вариант развития событий. Но позже Чарльз сдал назад, и пошли разговоры сначала об апреле, а затем о мае. Они пытаются назначить бой на май, и это рушит мои планы. Мне нравится идея боя с Чарльзом Оливейрой, но я бы предпочёл сделать это раньше», — приводит слова Дариуша MMAJunkie.