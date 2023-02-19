Дариуш: хотел подраться с Оливейрой в феврале-марте, чтобы в июле получить бой с Махачевым
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш высказался по поводу своего возможного поединка с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой.
«Я буду драться с Оливейрой, с одним из лучших. Это звучит неплохо, и я не жалуюсь, но кто больше меня достоин титульного поединка? Никто даже близко не сделал того, что сделал я.
Я хотел подраться с Оливейрой в феврале-марте, чтобы в июле получить бой с Махачевым. Это был бы идеальный вариант развития событий. Но позже Чарльз сдал назад, и пошли разговоры сначала об апреле, а затем о мае. Они пытаются назначить бой на май, и это рушит мои планы. Мне нравится идея боя с Чарльзом Оливейрой, но я бы предпочёл сделать это раньше», — приводит слова Дариуша MMAJunkie.
Комментарии
- 19 февраля 2023
-
23:25
-
23:22
-
22:52
-
22:24
-
21:58
-
21:38
-
20:59
-
20:48
-
20:12
-
19:47
-
18:59
-
18:53
-
17:53
-
17:25
-
16:56
-
15:47
-
15:24
-
14:44
-
14:18
-
13:45
-
13:34
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:54
-
12:13
-
11:57
-
11:36
-
10:55
-
10:22
-
09:52
-
09:21
-
08:12
-
06:46
-
06:35
Партнерский контент