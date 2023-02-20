В команде Царукяна назвали его потенциального соперника
Поделиться
Саят Абдрахманов, менеджер российского легковеса Армана Царукяна (19-3, 6-2 UFC), высказался о потенциальных соперниках своего подопечного.
«Когда и с кем будет бой? Ничего, ещё чуть-чуть подождёте. Мы примерно с Арманом понимаем, когда и где будем драться. Но пока не можем озвучивать. Потому что если информация просачивается раньше времени, это может повлиять на то, состоится поединок или нет.
Будет ли соперник из топ-15 рейтинга? Это логично. Арману уже нужны соперники из десятки. Но мы понимаем, какой расклад… Арману сейчас, самое главное, выступать и завершать бои досрочно. И тогда всё будет. Ренато Мойкано, Дрю Добер, Грант Доусон», – сказал Абдрахманов в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.
Новость по темеМахно: в реванше Махачева и Царукяна всё может быть иначе
Комментарии
- 20 февраля 2023
-
00:27
-
00:05
- 19 февраля 2023
-
23:25
-
23:22
-
22:52
-
22:24
-
21:58
-
21:38
-
20:59
-
20:48
-
20:12
-
19:47
-
18:59
-
18:53
-
17:53
-
17:25
-
16:56
-
15:47
-
15:24
-
14:44
-
14:18
-
13:45
-
13:34
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:54
-
12:13
-
11:57
-
11:36
-
10:55
-
10:22
-
09:52
-
09:21
-
08:12
Партнерский контент