В команде Царукяна назвали его потенциального соперника

Саят Абдрахманов, менеджер российского легковеса Армана Царукяна (19-3, 6-2 UFC), высказался о потенциальных соперниках своего подопечного.

«Когда и с кем будет бой? Ничего, ещё чуть-чуть подождёте. Мы примерно с Арманом понимаем, когда и где будем драться. Но пока не можем озвучивать. Потому что если информация просачивается раньше времени, это может повлиять на то, состоится поединок или нет.

Будет ли соперник из топ-15 рейтинга? Это логично. Арману уже нужны соперники из десятки. Но мы понимаем, какой расклад… Арману сейчас, самое главное, выступать и завершать бои досрочно. И тогда всё будет. Ренато Мойкано, Дрю Добер, Грант Доусон», – сказал Абдрахманов в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.