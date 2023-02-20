Чендлер рассказал, как может вести себя Макгрегор во время съёмок TUF
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Боец UFC Майкл Чендлер дал комментарий по поводу ирландца Конора Макгрегора, которому он будет противостоять во время шоу The Ultimate Fighter 31. По окончании сезона они проведут бой друг с другом.
«Думаю, что в этом сценарии между нами не будет проблем. Сейчас у нас хорошие отношения, мы уважаем друг друга.
С другой стороны, нужно понимать, что мы будем находиться в одном здании 24 на 7 в течение шести недель. Иногда происходят вещи, которые не поддаются контролю. Не знаю, увидим ли мы здесь того самого дерзкого и болтливого Конора. Но я не удивлюсь, если в понедельник он будет одним, а во вторник другим. В любом случае мы приближаемся к самому большому бою года», — приводит слова Чендлера MMA News.
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