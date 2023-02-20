Чендлер рассказал, как может вести себя Макгрегор во время съёмок TUF

Боец UFC Майкл Чендлер дал комментарий по поводу ирландца Конора Макгрегора, которому он будет противостоять во время шоу The Ultimate Fighter 31. По окончании сезона они проведут бой друг с другом.

«Думаю, что в этом сценарии между нами не будет проблем. Сейчас у нас хорошие отношения, мы уважаем друг друга.

С другой стороны, нужно понимать, что мы будем находиться в одном здании 24 на 7 в течение шести недель. Иногда происходят вещи, которые не поддаются контролю. Не знаю, увидим ли мы здесь того самого дерзкого и болтливого Конора. Но я не удивлюсь, если в понедельник он будет одним, а во вторник другим. В любом случае мы приближаемся к самому большому бою года», — приводит слова Чендлера MMA News.