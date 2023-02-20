Пётр Ян и Магомед Курбанов провели спарринг в Таиланде

Бывший чемпион UFC российский боец смешанного стиля Пётр Ян провёл тренировочный спарринг с боксёром RCC Boxing Promotions Магомедом Курбановым.

Пётр Ян и Магомед Курбанов провели тренировочный спарринг:

Сейчас Ян находится в Таиланде, где у него проходит тренировочный сбор. Пётр готовится к поединку с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили. Противостояние пройдёт в ночь с 11 на 12 марта мск на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.



В последнем бою Пётр встречался с представителем США Шоном О’Мэлли. Их бой состоялся на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой американца раздельным решением судей. Что касается Двалишвили, то он в последнем бою одолел бразильца Жозе Альдо.