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Пётр Ян и Магомед Курбанов провели спарринг в Таиланде

Пётр Ян и Магомед Курбанов провели спарринг в Таиланде
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Бывший чемпион UFC российский боец смешанного стиля Пётр Ян провёл тренировочный спарринг с боксёром RCC Boxing Promotions Магомедом Курбановым.

Пётр Ян и Магомед Курбанов провели тренировочный спарринг:

Сейчас Ян находится в Таиланде, где у него проходит тренировочный сбор. Пётр готовится к поединку с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили. Противостояние пройдёт в ночь с 11 на 12 марта мск на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

В последнем бою Пётр встречался с представителем США Шоном О’Мэлли. Их бой состоялся на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой американца раздельным решением судей. Что касается Двалишвили, то он в последнем бою одолел бразильца Жозе Альдо.

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