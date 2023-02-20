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«Я работал, я отдыхаю». Ислам Махачев показал забавные фото

«Я работал, я отдыхаю». Ислам Махачев показал забавные фото
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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками двумя фотографиями.

«Я работал, я отдыхаю», — подписал снимки российский боец.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде представителя Бразилии Чарльза Оливейру. В общей сложности в активе российского бойца 13 побед и одно поражение в UFC. Всего он провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. 12 февраля Махачев впервые защитил чемпионский титул, победив австралийца Александра Волкановски.

«Дома, дома...» Ислам Махачев доставил чемпионский пояс в Дагестан:

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