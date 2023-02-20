Рахмонов: Махачев забрал минимум три раунда. Тут не должно быть споров о победителе

Непобеждённый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов высказался по поводу титульного поединка в лёгком весе UFC между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.

«Это был хороший бой. Волкановски — не подарок. Ислам делал всё, что мог, и, думаю, победил заслуженно. Тут не должно быть споров, ведь он забрал минимум три раунда», — приводит слова Рахмонова Sportskeeda.

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде представителя Бразилии Чарльза Оливейру. В общей сложности в активе российского бойца 13 побед и одно поражение в UFC. Всего он провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. 12 февраля Махачев впервые защитил чемпионский титул, победив австралийца Александра Волкановски.

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