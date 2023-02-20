Рахмонов: Махачева должны были поставить на первое место в рейтинге

Непобеждённый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов считает, что россиянин Ислам Махачев заслужил получить первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории после победы в поединке с австралийцем Александром Волкановски.
«Да, конечно, Ислама должны были поставить на первое место.
Пока не вижу таких бойцов, которые у Ислама могут выиграть в лёгком весе. Но всякое бывает, так что время покажет, нет ничего вечного», — сказал Рахмонов на пресс-конференции.
Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде представителя Бразилии Чарльза Оливейру. В общей сложности в активе российского бойца 13 побед и одно поражение в UFC. Всего он провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. 12 февраля Махачев впервые защитил чемпионский титул, победив австралийца Александра Волкановски.
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