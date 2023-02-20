Чемпион UFC Хилл: не думаю, что Перейра может победить Адесанью. Ему повезло в первый раз
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл сделал свой прогноз на предстоящий бой-реванш между действующим чемпионом в среднем весе Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.
«Я не вижу причин для того, чтобы Перейра победил Адесанью. Думаю, что ему повезло с некоторыми вещами в первый раз. Если Иззи будет просто боксировать и будет быстр, то он победит», — приводит слова Хилла MMA News.
Реванш Адесаньи и Перейры состоится 8 апреля в Майами (США) и возглавит турнир UFC 287.
Напомним, первый поединок бойцов состоялся в ноябре на UFC 281 и завершился победой Перейры техническим нокаутом в пятом раунде.
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