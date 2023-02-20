Магомед Исмаилов показал нарезку своих неудачных ударов ногами

Звёздный российский боец среднего веса (до 84 кг) Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором показал нарезку своих неудачных ударов ногами.

«Когда тебе всю карьеру говорят: «Не бей ногами, у тебя они короткие», вот такая суета получается.

Теперь я понимаю, что нет, и нужно бить пониже.

Вывод: не верь людям, верь в себя и свои возможности», — написал Исмаилов.

Публикация доступна в Telegram-канале МАГОМЕД ИСМАИЛОВ.

Напомним, в декабре Лысый хищник встретился с ветераном и соотечественником Александром «Штормом» Шлеменко. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Исмаилова единогласным судейским решением (50-44, 50-44, 50-44). В пятом раунде со Шлеменко был снят балл за систематическую потерю капы и удар ногой после команды «стоп».