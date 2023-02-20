Рахмонов дал прогноз на бой Джонса и Гана

Непобеждённый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов высказался по поводу предстоящего поединка между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.

«Не знаю, в какой форме сейчас Джон Джонс. Он долгое время не дрался. Сириль — отличный ударник. Единственный шанс Джонса — перевести поединок в партер. Если бой пройдёт в стойке, то победа будет за Ганом», — приводит слова Рахмонова Sportskeeda.

Джон Джонс 4 марта проведёт титульный бой с французским бойцом Сирилем Ганом за вакантный титул чемпиона в тяжёлом весе UFC. Поединок возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в Лас-Вегасе.



Джон Джонс последний раз выходил в октагон в феврале 2020 года, когда одержал победу над Домиником Рейесом единогласным решением судей. После этого американец объявил о переходе в тяжёлый дивизион.

Джон Джонс показал видео с тренировки перед боем с Ганом: